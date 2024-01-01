Максим Артамонов В Кунгуре на два года осудили водителя, который насмерть сбил девочку на велосипеде Трагедия произошла в июне прошлого года Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

В Кунгуре вынесен приговор в отношении 23-летнего водителя, который в июне прошлого года в селе Серга наехал на 10-летнюю девочку, передвигавшуюся на велосипеде. Позже ребёнок скончался в реанимации. Водителя обвинили по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Как уточнили в ведомстве, следствие и суд установили, что смертельное ДПТ произошло в тот момент, когда житель села Серга, управляя автомобилем «Фольксваген», двигался по ул. Подлесной. На перекрёстке с ул. Спортивной водитель превысил допустимую скорость и наехал на 10-летнюю девочку — она пересекала проезжую часть на велосипеде.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

В результате аварии ребёнок получил тяжкие телесные повреждения. Впоследствии от полученных травм девочка скончалась в реанимации.

По решению суда виновника аварии приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме этого, осуждённого лишили на два года права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами.

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