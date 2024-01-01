Максим Артамонов В Пермском крае на пенсионера обрушилась снежная глыба Следователи возбудили уголовное дело Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Александровске Пермского края на 70-летнего жителя упал с крыши снег и лёд, причинив ему различные травмы. По факту происшествия Следственное управление СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело. Следователи квалифицировали произошедший инцидент по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В следкоме по региону уточнили, что происшествие с 70-летним мужчиной случилось днём 31 января, когда с крыши многоквартирного жилого дома на ул. Коммунистической в п. Яйва Александровского городского округа упали лёд и снег.

Потерпевший получил различные травмы, ему оказали медицинскую помощь. О его состоянии не уточняется.

Сейчас следователь продолжает проводить комплекс следственных действий, чтобы установить все обстоятельства ЧП.

Обрушения снежной массы с крыш жилых домов в Перми и Пермском крае происходят каждую зиму, и иногда это приводит к летальным исходам. В отношении управляющих компаний возбуждаются уголовные дела.

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