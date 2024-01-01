Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать со 2 по 9 февраля Поделиться Твитнуть

Новая неделя в Перми выдастся особенно музыкальной: пройдёт концерт из цикла Piano Gala, концерт скрипичной и фортепианной музыки и «Вечерний дивертисмент», зрители услышат сочинения немецких композиторов XVIII века и «Детский альбом» Чайковского. Кроме того, состоится мастер-класс по стрельбе из лука и по современному мечевому бою, благотворительный фестиваль с мексиканским колоритом, фестиваль французского кино и многое другое. На обновлённой сцене Большого зала филармонии выступит самый «долгоиграющий» биг-бэнд в мире.

Легендарный оркестр джазовой музыки Олега Лундстрема представит в Перми новую концертную программу «Маэстро Джаз» (6+).

Одними из первых артистов, которые смогут оценить все новшества Большого зала Пермской филармонии, станут музыканты Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема, носящего неофициальный титул главного джаз-бэнда России. Сегодня оркестром руководит джазовый композитор Борис Фрумкин, внёсший огромный вклад в развитие оркестра и его новый творческий взлёт. В составе оркестра — музыканты-виртуозы, мультиинструменталисты, владеющие мастерством игры в разных стилях. Зрители услышат произведения и аранжировки Олега Лундстрема, а также известные джазовые хиты и современные композиции.

Большой концертный зал Пермской краевой филармонии, 8 февраля, 19:00

В «Триумфе» пройдёт очередной концерт из цикла Piano Gala — это серия фортепианных концертов практически в полной темноте, единственный луч софита — на рояль и на парящие над клавишами руки пианиста. Зрители могут располагаться на пуфиках и подушках почти у самого рояля, а также на обычных зрительских местах. Piano Gala объединяет в себе пианистов высокого класса как уже знакомых пермскому зрителю, так и впервые выступающих на пермской площадке; исполняется музыка от барокко до современной академической. На этот раз в Перми выступит солист Московского ансамбля современной музыки Михаил Дубов с программой Punctum Temporis («Момент времени») (12+). Прозвучит музыка XVIII-XXI веков.

Частная филармония «Триумф», 2 февраля в 21:00

Программу концерта «Сокровища галантного века: музыка при дворе Фридриха Великого» (12+) составляют сочинения немецких композиторов XVIII века: Карла Филиппа Эммануэля Баха, Карла Фридриха Абеля, Карла Генриха Грауна, Иоганна Готлиба Грауна и Иоганна Иоахима Кванца. Исполнители — солисты Пермского театра оперы и балета Наталья Кириллова (сопрано), Фёдор Дмитриев (флейта), Елизавета Бабченко (гобой), Евгений Синицын (виола да гамба) и Фёдор Строганов (клавесин).

Частная филармония «Триумф», 6 февраля в 19:00

Камерный оркестр «В-А-С-Н» из Екатеринбурга в рамках абонемента «Сказки с оркестром» приглашает на концерт «Детский альбом» (6+). В основе программы — знаменитый «Детский альбом» Чайковского. Это музыкальная история об одном удивительном дне из жизни мальчика и девочки, которая будет сопровождаться музыкой великого русского композитора и песочными иллюстрациями.

Органный концертный зал, 3 февраля в 12:00

Блистательный скрипач, лауреат международных конкурсов Гайк Казазян выступит в сопровождении камерного оркестра B-A-C-H с программой «Её величество скрипка» (6+). Дирижёр — Николай Усенко. В программе концерта — два «венских классика»: Йозеф Гайдн и Вольфганг Амадей Моцарт — и представитель раннего романтизма Феликс Мендельсон. Прозвучат адажио и фуга до минор Моцарта, концерт для скрипки с оркестром соль мажор Гайдна и концерт для скрипки с оркестром ре минор Мендельсона.

Органный концертный зал, 3 февраля в 19:00

Клуб исторической реконструкции «Уральские белки» приглашает на мастер-класс по стрельбе из лука и по современному мечевому бою (16+). По словам организаторов мастер-класса, занятия спортивным мечевым боем и стрельбой из лука помогают приобщиться к историческим традициям, улучшить физическую форму, воспитать силу воли, умение быстро анализировать ситуацию и принимать важные решения.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 4 февраля в 17:00

«Территория передышки» проводит благотворительный «Тако-фест» (18+). На фестивале повар будет готовить два вида тако: традиционный мясной и веганскую версию. 30% выручки от продаж пойдёт в пользу проектов помощи бездомным людям. В 16:00 начнётся благотворительный тако-квиз. На фестивале можно будет сыграть в традиционную мексиканскую забаву — разбить пиньяту, поучаствовать в конкурсе на лучший тематический костюм и послушать музыку от пермских диджеев.

Hooper pub (ул. Сибирская, 6), 3 февраля с 12:00 до 20:00

В Пермской синематеке при поддержке Французского института в России и "Альянс франсез" пройдут спецпоказы в рамках Фестиваля французского кино My French Film Festival (18+). Зрителей ждут премьерные показы лучших французских фильмов 2022-2023 годов. Фестиваль откроется 5 февраля премьерным показом криминальной комедии «Зелёный аромат» (18+) режиссёра Никола Паризеи. Также зрители увидят комедийную драму «Цепной пёс» (18+) и суровое и поэтическое роуд-муви «Родео» (16+).

«Кристалл-центр», с 5 по 7 февраля

Там же в честь выхода нового фильма Вима Вендерса «Идеальные дни» (18+) пройдёт специально собранная ретро-программа из его фильмов. 2 февраля будет показан любимый фильм Курта Кобейна — роуд-муви, сделавшее Вендерса известным на весь мир, «Париж, Техас» (16+). 3 февраля зрителей ждёт культовый фильм «Небо над Берлином» (16+), а 4 февраля — завораживающая документальная картина «Соль земли» (18+).

«Кристалл-центр», с 2 по 4 февраля

В программе концерта скрипичной и фортепианной музыки Meditations (6+) — скрипичные произведения Чайковского, Глазунова, Массне, Цинтля, Сен-Санса, Бома, Ланге и других композиторов. Соло на скрипке и комментарий к программе — заслуженная артистка РФ Людмила Ивонина, партия фортепиано — лауреат международных конкурсов Лариса Кокшарова.

Большой зал Пушкинской библиотеки, 5 февраля в 18:00

В Доме Мешкова пройдёт концерт «Искусство ансамбля. Вечерний дивертисмент» (6+). В исполнении музыкантов Пермского театра оперы и балета Евгения Синицына (контрабас) и Зои Каракуцы (альт) прозвучит редко исполняемая дуэтная музыка представителей венского стиля Карла Диттерса фон Диттерсдорфа, Вольфганга Амадея Моцарта и Людвига ван Бетховена.

Дом Мешкова, 2 февраля в 19:00

В Пермской Арт-резиденции в один день открылись сразу две выставки, и обе связаны с территориями Пермского края: персональная выставка члена Союза художников, чусовлянина Александра Гнётова «Ритмы Урала» (0+) и тематическая «Кунгурская палитра. Пленэры пермских мастеров» (0+) — по итогам пленэров пермских живописцев в Кунгуре.

Пермская Арт-резиденция, до 2 марта

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