Максим Артамонов СКР возбудит уголовное дело о хищении доходов от сдачи в наём муниципального жилья в Пермском крае Ход расследования проконтролирует центральный аппарат ведомства Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по обращению о хищении доходов от сдачи муниципального жилья в наём в Александровске Пермского края.

В центральный аппарат СК России поступила информация о хищении доходов от сдачи муниципальных жилых помещений по договорам социального найма в Александровске Пермского края. Сообщалось, что жители своевременно вносили платежи, однако сведения о поступлении денег в бухгалтерской документации не отображаются. В связи с этим невозможно установить, как они расходуются.

По факту жалобы СУ СК России по Пермскому краю уже организовал процессуальную проверку.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание руководителю следкома по региону Денису Головкину возбудить уголовное дело. Он должен отчитаться перед руководителем ведомства и предоставить доклад о ходе расследования и его результатах.

Дело поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

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