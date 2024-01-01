Пермский политехнический университет открыл филиал в Когалыме Он включает кампус для 1 тысячи студентов Поделиться Твитнуть

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В Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа — Югры был открыт современный филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Новое образовательное учреждение предназначено для обучения студентов в нефтегазовой отрасли по модели непрерывного образования, и сможет принять до 1 тыс. человек. Компания «Лукойл» будет оказывать поддержку в развитии филиала. Информацию об этом сообщило агентство ТАСС.

Церемония открытия нового кампуса в Когалыме прошла 1 февраля в режиме видеоконференции во время совещания о строительстве современных кампусов в различных регионах России с участием Президента Владимира Путина.

Исполняющий обязанности ректора Пермского политехнического университета Анатолий Ташкинов отметил, что новый филиал в Когалыме будет предоставлять образование для 1000 студентов и играть ключевую роль в подготовке нового поколения инженеров, обеспечивающих технологический суверенитет России в соответствии с международными стандартами.

Согласно данным местных властей, кампус будет включать общественно-образовательные, учебные и лабораторные помещения, два общежития на 390 студентов, спортивный блок, актовый и конференц-залы, столовую, кафе и амфитеатр-трансформер. Предусмотрены аудитории, которые могут быть адаптированы под различные форматы занятий и мероприятий. Проход в кампус будет осуществляться по системе сканирования отпечатка пальца и распознавания лица, а также будет доступна синхронная трансляция лекций зарубежных профессоров и автоматическая трансляция мероприятий.

Реализация проекта осуществлена в рамках четырехстороннего соглашения, подписанного Министерством науки и высшего образования РФ, Правительством Югры, Правительством Пермского края и ПАО «Нефтяная компания «Лукойл».

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