Дягилевский фестиваль в Перми в 2023 году увеличил количество зрителей на 21% Подготовка к фестивалю 2024 года сейчас в активной стадии Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

Попечительский совет «Дягилевского фонда поддержки культурных инициатив» провёл очередное заседание. В нём приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и художественный руководитель фестиваля Теодор Курентзис. Были подведены итоги прошлого года и обозначены планы на год текущий.

Как сообщила директор фонда Ангелина Макиенко, в 2023 году в Перми состоялись летний Дягилевский фестиваль (с 22 июня по 2 июля) и специальный проект «Дягилев+» (с 24 по 27 декабря). Оба события были посвящены 300-летию Перми.

В программу было включено 156 мероприятий: спектакли, концерты, перформансы, мастер-классы, выставки и лекции, 94 из которых были бесплатными.

В прошлом году количество гостей фестиваля превысило 25 тыс. человек, а количество зрителей онлайн-трансляций достигло 5,5 млн. Посещаемость событий фестиваля в 2023 году увеличилась на 21% по сравнению с 2022 годом, установив абсолютный рекорд за всю историю фестиваля. Одно из событий программы, спектакль «Персефона» на музыку Игоря Стравинского, получило пять номинаций на премию «Золотая маска».

Организаторы отмечают устойчивый ежегодный рост количества направлений и участников образовательной программы: в 2023 году было представлено 7 направлений и 81 участник, что в два раза превышает показатели 2021 года. Среди событий были мастер-классы выпускников для учащихся музыкальных школ Пермского края, проект для детей и подростков «Видеть музыку», проект для педагогов «Начало», а также стажировка выпускников в рамках образовательной программы.

Художественный руководитель Дягилевского фестиваля Теодор Курентзис отметил, что подготовка к фестивалю 2024 года находится в активной стадии. С ключевыми участниками программы этого года уже достигнуты договоренности. Основная программа Дягилевского фестиваля запланирована на начало лета. Команда готовится представить проект и анонсировать даты в ближайшее время.

Важным проектом 2024 года для Дягилевского фонда станет подготовка проектно-сметной документации по реконструкции Дома музыки, который будет располагаться на территории социокультурного пространства «Завод Шпагина». Данный проект включён в адресно-инвестиционную программу Пермского края, а также разработано отраслевое техническое задание. Завершение проектирования планируется до конца года.













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