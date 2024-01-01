Максим Артамонов В медучреждениях Перми выросла потребность в донорской крови Донорам предоставляют выходные и денежную компенсацию Поделиться Твитнуть

Фото: Фонд «Дедморозим»

В январе этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не снизилось количество обращений доноров, но возросла потребность в донорской крови в медицинских учреждениях. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на Пермскую краевую станцию переливания крови.

По данным заведующего отделом заготовки крови учреждения Эдуарда Гинина, «с учётом каких-то ситуаций в самих медицинских организациях требуется больше обращаемости, но пока имеем дело с тем же уровнем, что и прежде».

«Больший расход донорской крови идёт — I группы, II группы (резус отрицательный). В этом году и IV группа стала больше выдаваться в медицинские организации», — рассказал Гинин.

Каждому донору за сданную кров положены два выходных на работе в течение года, а также денежная выплата. На сегодня она составляет 882 руб.

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