Алёна Бронникова Прокуратура отказалась от иска по концессии мэрии Перми с «Мовиста Регионы» Судебное производство прекращено Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края прекратил производство в отношении ГКУ «Дирекция дорожных концессий», департамента транспорта Перми и ООО «Мовиста Регионы Пермь» по заявлению краевой прокуратуры. Согласно опубликованным в картотеке суд данным, надзорный орган ходатайствовал об отказе от иска.

Напомним, прокуратура Пермского края обратилась в суд 22 декабря по концессионному соглашению о модернизации трамвайного комплекса в Перми, заключённого 2 ноября 2022 года. Ведомство требовало исключить из документа пункты, которыми предусматривается солидарная ответственность по обязательствам администрации города и правительства региона. По мнению надзорного органа, это противоречит Бюджетному кодексу РФ, так как «одно обязательство не может обеспечиваться из двух и более бюджетов».

Власти региона не согласились с требованиями, отметив, что соглашение типовое для всех регионов, где реализуют подобные проекты. В январе состоялось предварительное рассмотрение дела, в ходе которого решение не было принято. В заседании был назначен перерыв до 1 февраля.

В рамках концессионного соглашения с ООО «Мовиста Регионы Пермь» в течение 2023-2025 годов планируется отремонтировать 35 км трамвайных путей, приобрести 44 новых трамвайных вагона, реконструировать трамвайное депо «Балатово» и семь тяговых станций. Проект обойдётся в 16,1 млрд руб., из которых 4,4 млрд руб. предоставит федеральный бюджет в качестве безвозвратной субсидии. Условием является передача трамвайного комплекса в концессию «Мовиста Регионы Пермь» на 20 лет.

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