Максим Артамонов В Пермском крае скончался журналист Виктор Ужегов Ему было 68 лет Поделиться Твитнуть

Фото: ProCHAD

На 69-м году жизни 1 февраля скончался журналист Виктор Ужегов. 22 января у него случился инсульт, а 1 февраля его не стало. Об этом сообщает информационный портал Октябрьского городского округа ProCHAD

Виктор Ужегов родился 7 октября 1955 года в Будкеево Октрябрьского района Пермской области. Он учился в Мостовской школе, а до армии закончил Осинский зооветеринарный техникум.

Ещё в школе будущий журналист начал сотрудничать с районной газетой «Вперед» — присылал туда заметки и свои первые стихи. После армии он стал штатным сотрудником газеты. Затем Виктор Ужегов заочно закончил факультет журналистики Уральского госуниверситета.

Во время работы в СМИ он писал на разные темы, в основном — про сельское хозяйство. В разные годы возглавлял нытвенскую газету «Новый день», был заместителем редактора областной газеты «Звезда». Он редактировал приложения «Усадьба» и «Сельское Прикамье». В определённый период совмещал эту работу с редакторством в газете «Вечерняя Пермь».

При любой возможности приезжал на малую родину, испытывал искренний интерес к тому, как живет и развивается Октябрьский район.

Редакция газеты «Вперёд» принесла глубочайшие соболезнования родным и близким Виктора Ужегова.

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