В Перми в детский сад проник неадекватный мужчина с ножом Поделиться Твитнуть

ЧП ДТП Пермь

Неадекватный мужчина с ножом проник на территорию детсада в Перми, об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на сообщение очевидца, поделившегося видео с пабликом «ЧП ДТП Пермь».

Сообщается, что происшествие случилось в одном из детских садиков в Балатово. Мужчина в неадекватном состоянии, зайдя на территорию дошкольного учреждения, начал размахивать ножом, разговаривая с невидимыми нападавшими. Не исключено, что он находился в состоянии наркотического опьянения.

На кадрах видно, что напротив него стоят трое мужчин и один из них уговаривает вооружённого гражданина успокоиться и уйти. Но это не помогает. Затем, вероятно, сторож детского сада, производит несколько выстрелов, очевидно, из пневматического пистолета. Но и это не действует. Тогда неадеквата роняют в снег и пытаются связать. Все заканчивается с приездом наряда ДПС, который увозит подозреваемого.

В полиции о подробностях происшествия пока не сообщили.

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