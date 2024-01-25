Банк «Урал ФД» запустил акцию «Оптимальный старт» для новых клиентов-предпринимателей Поделиться Твитнуть

Банк «Урал ФД» запустил акцию для новых клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

При открытии счёта в пакете «Оптимальный» действует скидка 50% на первые три месяца обслуживания. При оформлении кредита в банке «Урал ФД» и открытии счёта в пакете «Оптимальный» обслуживание в течение первых трёх месяцев будет бесплатным. Акция продлится до 29 февраля 2024 года.

Наряду с расчётно-кассовым обслуживанием и кредитованием линейка финансовых услуг банка «Урал ФД» включает онлайн-гарантии, которые можно оформить за 1 день, размещение средств на депозитах и другие услуги. Благодаря удобному набору опций и технологичному интернет-банку клиенты могут управлять своим бизнесом из любой точки мира.

Познакомиться с полными условиями акции «Оптимальный старт», а также подать заявку на кредит для малого и среднего бизнеса можно на сайте банка, в офисе по обслуживанию корпоративных клиентов и по тел. 8-800-100-10-40.

АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ №249 от 09.04.2020.

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