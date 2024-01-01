В Пермском крае снова выросли цены на бензин и дизель Прикамье лидирует в ПФО по стоимости всех марок топлива Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На 29 января средняя потребительская цена на автомобильный бензин в Пермском крае составила 56,02 руб. Это на 4 коп. больше, чем на 22 января 2024 года. Такие данные приводит Росстат.

Литр бензина марки АИ-92 подорожал на 4 коп. — с 50,67 до 50,71 руб., АИ-95 — на 7 коп. — с 55,05 до 55,12 руб. Стоимость бензина АИ-98 осталась на прежнем уровне — 69,64 руб. Цена на дизель выросла на 5 коп. — с 65,36 до 65,41 руб. за литр.

На данный момент в Пермском крае самые высокие цены на все марки автомобильного бензина и дизельное топливо среди регионов Приволжского федерального округа.

С 23 по 29 января 2024 года рост цен на бензин автомобильный был зафиксирован в 18 субъектах Российской Федерации, более всего — в Республике Коми (+2,3%). Снижение цен зафиксировано в Республике Тыва и Челябинской области (-0,1%). Средняя цена литра бензина по России на 29 января составила 54,95 руб.

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