Екатерина Артёмова В Перми умерла доцент географического факультета ПГНИУ Елена Черных Прощание с ней состоится сегодня Поделиться Твитнуть

Фото: ПГНИУ

На 91-м году жизни скончалась доцент кафедры физической географии и ландшафтной экологии географического факультета ПГНИУ, кандидат географических наук Елена Черных. Об этом сообщает пресс-служба вуза. В университете уточнили, что она умерла 26 января.

Елена Черных родилась в Перми 20 января 1934 года в семье служащих. В 1952 году поступила на географический факультет Московского университета, но в 1953-м по семейным обстоятельствам перевелась на географическое отделение геолого-географического факультета Молотовского государственного университета (наименование ПГНИУ в 1940-1957 годах), который окончила в 1957 году по специальности «Физическая география».

После окончания университета трудоустроилась в научно-проектный институт «Уралгипролесбумпром». С 1970 года работала на кафедре гидрологии суши Пермского университета в должности ассистента и старшего преподавателя, а в 1974-м перешла на кафедру физической географии как доцент, где и трудилась в этой должности до выхода на пенсию в 1996 году. Является автором более 60 научных работ.

Прощание с Еленой Черных состоится сегодня, 1 февраля, в 12:20 по адресу: ул. Старцева, 61, корп. 1 (Большой зал).

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