Краевые власти нашли нового подрядчика для достройки больницы в Юрле Завершать объект будет компания «Прайд» Поделиться Твитнуть

Фото: министерство строительства Пермского края

В министерстве строительства Пермского края сообщили о заключении контракта на завершение строительства лечебного корпуса больницы в селе Юрла (Коми-Пермяцкий округ). Достраивать объект будет ООО «Прайд».

Компания уже начала подготовительные работы на объекте. В первую очередь подрядчику предстоит демонтировать внутренние перегородки, которые требуют переустройства, а также реконструировать внутренние инженерные системы и сети.

Строительство нового медучреждения в Юрле началось ещё в 2006 году. Проект состоял из двух этапов — строительства детской поликлиники и возведения больницы. Поликлинику, которая занимает 15% от общей площади медучреждения (1,2 тыс. кв. м), сдали в эксплуатацию в 2017 году, сейчас она успешно функционирует. В 2020-м с ООО «Уфимская газовая компания» был заключён на возведение больницы. Однако подрядчик недобросовестно исполнял обязательства и сорвал сроки проведения работ, что стало основанием для расторжения контракта.

В краевом минстрое отметили, что новый подрядчик имеет положительный опыт в строительстве объектов в Пермском крае. В частности, ООО «Прайд» построило сельские амбулатории в селе Зюкайка и Ныробе, поликлинику в Углеуральском. Сейчас организация выполняет капремонт стационара больницы в Кизеле и завершает возведение визит-центра ООПТ в Перми.

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