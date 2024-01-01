Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии Поделиться Твитнуть

В среду, 31 января, законопроект о конфискации имущества за распространение ложной информации о Вооружённых силах России был одобрен Государственной думой РФ во втором и третьем чтениях.

Как передаёт РИА Новости, по словам депутатов, данная мера отличается от конфискации имущества, осуществлявшейся в СССР. В данном случае речь идёт «не о любых деньгах или имуществе», а только о тех, которые было получены незаконным путём. Согласно задумке парламентариев, преступнику следует понимать, что все деньги, заработанные таким образом, будут у него отняты.

Также конфискации подлежат средства, используемые для финансирования незаконной деятельности, и «оба эти обстоятельства будут подлежать обязательному доказыванию».

Кроме того, изъятию подлежат «орудия совершения преступления».

Авторами законопроекта являются лидеры всех думских фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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