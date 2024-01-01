Алёна Бронникова У жительницы Перми судебные приставы забрали пятерых детей Семья проживала в антисанитарных условиях Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Многодетную мать из Перми ограничили в родительских правах из-за антисанитарии в квартире и отсутствия необходимой заботы о своих детях. Как рассказали в краевом ГУФССП, 36-летняя женщина не беспокоилась о жизни и здоровье своих пятерых детей, притом что одна из её дочерей является инвалидом.

«Несовершеннолетние не посещали учебное заведение, бродяжничали, и совершали преступления. В квартире, где проживали мать с детьми, царила ужасающая антисанитария, ползали тараканы, отсутствовала необходимая мебель и нормальное питание», — сообщили в ведомстве.

Чтобы защитить детей от трагических последствий, органы опеки обратились в суд, вставший на сторону истца. Исполнительный лист немедленного характера поступил в отделы судебных приставов по Орджоникидзевскому и Ильинскому районам с требованием поместить 7-14-летних детей в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Приставы столкнулись с негативной реакцией женщины, но им удалось убедить её в необходимости исполнения определения суда. Она помогла детям собраться, после чего их доставили в специализированное учреждение. Сейчас пермячка может вернуть себе право заниматься воспитанием детей, доказав в суде, что может нести за них ответственность и создать надлежащие условия для жизни.

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