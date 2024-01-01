Максим Артамонов В Перми охранник школы «Точка» случайно нажал кнопку сигнала о нападении В отношении мужчины проводится служебная проверка Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Росгвардии по Пермскому краю

Утром 31 января из школы дизайна «Точка» на ул. Татищева, 7 поступил сигнал о нападении. Как выяснилось, охранник учебного заведения случайно нажал кнопку «Тревога. Внимание стрелок». Об этом сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края.

Сотрудники школы действовали по алгоритму и закрылись вместе с детьми в классах.

Пользователи соцсетей рассказали, что после срабатывания тревожной кнопки в школе по громкой связи сообщили, что в здании находится стрелок. Ученики одного из классов забаррикадировали дверь.

Через четыре минуты после сигнала в образовательное учреждение прибыли два наряда вневедомственной охраны Росгвардии.

Угрозы жизни и здоровью ученикам и педагогическому составу нет. После ложной тревоги учебный процесс был восстановлен.

Сейчас в отношении охранника проводится служебная проверка.

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