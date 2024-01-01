Максим Артамонов В Лысьве жители вернули деньги за некачественный капремонт Этого удалось добиться только после вмешательства прокуратуры Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Лысьвенская городская прокуратура проверила, как исполняется жилищное законодательство со стороны ТСЖ одного из домов. Ранее жители пожаловались на некачественный капитальный ремонт со стороны подрядчика. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В ходе проверки ведомство установило: в одном из домов, который находился в управлении ТСЖ, был сделан капитальный ремонт за счёт средств спецсчёта собственников жилья. Как выяснилось, подрядчик допустил отступления от проектно-сметной документации. Кроме того, фактический объём работ не соответствовал тому, что руководство ТСЖ подписало в приёмочных актах.

Несмотря на эти факты, председатель ТСЖ не потребовал от подрядчика выполнить в полном объёме взятые на себя обязательства или вернуть деньги.

В итоге прокурор внёс председателю ТСЖ представление. После этого на спецсчёт собственников жилья подрядная организация вернула деньги за невыполненные работы. К дисциплинарной ответственности были привлечены четыре должностных лица.

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