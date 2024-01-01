Максим Артамонов Пермь встала в автомобильных пробках В городе произошло несколько аварий Поделиться Твитнуть

Сегодня вечером в центре Перми и в отдалённых районах города образовались заторы на дорогах. На улицах произошло как минимум шесть аварий. В течение дня в Перми шёл обильный снегопад.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, на 18:30 в городе отмечались 10-бальные пробки, на 19:00 — 9-балльные, сейчас — 7 баллов.

В центре движение затруднено на въезде в город с Коммунального моста по ул. Попова, по ул. Ленина на участке от Северной дамбы до ул. Куйбышева, по улицам Луначарского, Пушкина и Комсомольскому проспекту.

Традиционно в пробке стоят автомобили на ул. Чкалова, ул. Стахановской и ш. Космонавтов после Центрального рынка.

Также в разных районах города произошли аварии. Две из них — в Кировском районе.

Один из заторов образовался на Камской ГЭС в Орджоникидзевском районе. Его причиной стало ДТП на мосту рядом с КамГЭС, ведущем со стороны станции Молодёжной на Гайву.

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