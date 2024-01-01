Алёна Бронникова В Перми построят третью очередь ЖК «Ньютон» UDS group представил концепцию застройки квартала у ДКЖ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Девелопер UDS group планирует возвести третью очередь жилого комплекса «Ньютон» в Дзержинском районе Перми. Концепцию застройки двух земельных участков рядом с ДКЖ компания представила на заседании комиссии по ПЗЗ 30 января.

Застройщик обратился с просьбой установить на участках в границах улиц Боровая и Энгельса высотность зданий в 16 и 24 этажа. На пересечении ул. Гатчинская и Боровая планируется установить высотность — до 16 этажей, плотность застройки — 3,41. Площадь участка — 1,9 тыс. кв. м. На втором участке, который находится на пересечении ул. Энгельса и Боровой — до 24 этажей, плотность застройки — 4,44. Его площадь составляет 1,3 тыс. кв. м. Участки находятся в собственности застройщика. К заявлению приложено соглашение о сотрудничестве с администрацией Перми по развитию сети социальной инфраструктуры.

Представитель застройщика отметил, что новые дома станут логичным продолжением ЖК «Ньютон», помимо этого планируется «поднять статус места для района и сделать его красивым». Концепция развития территории предполагает строительство 10-этажных домов по периметру с двумя высотными доминантами по двум краям. Компания проработала внутреннее благоустройство, выезды и въезды, размещение ресторана с зонами отдыха.

Комиссия предложила проработать вопрос в части транспортного моделирования с учётом развития прилегающей территории, которая будет вовлекаться через КРТ, и существующей застройки. Этот вопрос возьмёт на себя краевое министерство транспорта. Решение подготовят в течение двух-трёх недель. По словам главы минимущества Ларисы Ведерниковой минтранс построит транспортную модель с учётом не только этого квартала, а с учётом всей территории, которая планируется к комплексному развитию.

Она также подчеркнула, что данная территория относится к улицам особого градостроительного значения — здесь пролегает гостевой маршрут, поэтому к следующему заседанию комиссии застройщик должен проработать фасадные решения ЖК.

Кроме этого, на девелопера были возложены обязательства по строительству парка, который будет передан в муниципальную собственность. Комиссия попросила подготовить эту концепцию также к следующему заседанию. Предложение об установлении подзон в 16 и 24 этажа, а также об установлении плотности застройки на рассматриваемой территории члены комиссии отправили на общественные обсуждения.

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