Максим Артамонов За фальсификацию лекарств в Перми двум бизнесменам ужесточили наказание Их приговорили к реальным срокам лишения свободы в колонии общего режима Поделиться Твитнуть

В Перми после повторного рассмотрения дела вынесен приговор в отношении директоров коммерческих организаций Олега Шашмурина и Сергея Фукалова, которые во время пандемии COVID-19 продали пермским клиникам более 70 тонн технического кислорода под видом медицинского. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В итоге одному подсудимому было назначено четыре года лишения свободы со штрафом 1,2 млн руб., другому — три года лишения свободы со штрафом 1,1 млн руб. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Ущерб виновными возмещён полном объёме.

Как ранее писал «Новый компаньон», в мае прошлого года бизнесменам уже выносили обвинительный приговор. Шушмарин и Фукалов были тогда осуждены на 5,5 и 5 лет лишения свободы условно. Прокуратура посчитала приговор слишком мягким и обжаловала его. В начале августа Пермский краевой суд отменил приговор суда первой инстанции, а дело было отправлено на новое рассмотрение.

В материалах дела говорилось, что с июля по август 2021 года директора организаций договорились о сбыте технического кислорода в восемь медучреждений города и региона. Как итог, был причинён материальный ущерб больницам на общую сумму более 3,7 млн руб. Всю сумму осуждённые возместили в полном объёме.

Такой приговор в прокуратуре посчитали слишком мягким и оспорили его. Гособвинение требовало для фигурантов также осуждения по статье «мошенничество» и реальных сроков заключения с миллионным денежным штрафом для каждого.

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