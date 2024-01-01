Машзавод Дзержинского в Перми пересчитал предпринимателям цены на теплоснабжение Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» пересчитало незаконно увеличенную стоимость услуг теплоснабжения для потребителей, исполнив предписание Пермского УФАС России. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Ранее Пермское УФАС признало завод виновным в нарушении Закона о защите конкуренции, так как он, являясь единственным поставщиком услуги, увеличил цены на тепловую энергию в одностороннем порядке без согласования с потребителями и без соглашения с муниципалитетом об исполнении схемы теплоснабжения.

Как напомнили в ведомстве, в 2023 году поставщик увеличил стоимость услуги теплоснабжения сразу на 35%. Ему было предложено снизить стоимость до прежнего уровня. Однако предупреждение УФАС в полном объёме он не исполнил, потому и стал фигурантом антимонопольного дела.

После выданного предписания о необходимости в установленный срок прекратить допущенные нарушения поставщик уведомил УФАС, что пересчитал предпринимателям стоимость услуг теплоснабжения за январь-апрель прошлого года по прежней цене.

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