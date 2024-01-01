Машзавод Дзержинского в Перми пересчитал предпринимателям цены на теплоснабжение
ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» пересчитало незаконно увеличенную стоимость услуг теплоснабжения для потребителей, исполнив предписание Пермского УФАС России. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Ранее Пермское УФАС признало завод виновным в нарушении Закона о защите конкуренции, так как он, являясь единственным поставщиком услуги, увеличил цены на тепловую энергию в одностороннем порядке без согласования с потребителями и без соглашения с муниципалитетом об исполнении схемы теплоснабжения.
Как напомнили в ведомстве, в 2023 году поставщик увеличил стоимость услуги теплоснабжения сразу на 35%. Ему было предложено снизить стоимость до прежнего уровня. Однако предупреждение УФАС в полном объёме он не исполнил, потому и стал фигурантом антимонопольного дела.
После выданного предписания о необходимости в установленный срок прекратить допущенные нарушения поставщик уведомил УФАС, что пересчитал предпринимателям стоимость услуг теплоснабжения за январь-апрель прошлого года по прежней цене.
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