Екатерина Артёмова В Пермском крае мошенники продавали пенсионерам розетки по 20 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае задержали троих жителей Кунгура, подозреваемых в мошеннических действиях в отношении пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

По предварительным данным, с октября по ноябрь прошлого года злоумышленники совершали поквартирные обходы, представлялись сотрудниками пожарно-технической организации и делали вид, что проверяют электрооборудование. По итогам «проверки» они сообщали о его неисправности, убеждая пожилых граждан срочно заменить проводку или установить противопожарные розетки. Введённые в заблуждение пенсионеры соглашались на замену оборудования. В зависимости от благосостояния потерпевших, мошенники предлагали им купить противопожарные комплекты за 5-20 тыс. руб., в то время как их розничная цена на рынке составляет около 500 руб.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали троих участников преступной группы. Ими оказались уроженцы Кунгура 22-24 лет, один из них был ранее судим за имущественные преступления. Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину).

На данный момент известно о четырёх жителях региона, пострадавших от действий мошенников и передавших им деньги. Однако в полиции полагают, что ещё не все потерпевшие написали заявление.

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