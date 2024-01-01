Алёна Бронникова В Березниках предприятие оштрафовано на 4 млн рублей за сброс сточных вод в Каму Суд удовлетворил иск прокуратуры в полном объёме Поделиться Твитнуть

Березники

Игорь Катаев

В Березниках компания по приёму и очистке сточных вод от промышленных предприятий ООО «Сток» уличена в нарушении природоохранного законодательства. Межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки установила, что организация допускала сброс неочищенных сточных вод в Камское водохранилище.

«Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура Пермского края провела проверку исполнения природоохранного законодательства ООО «Сток». Установлено, что в результате хозяйственной деятельности общество допускало ненормативный сброс неочищенных производственных сточных вод в Камское водохранилище, что негативно влияло на окружающие водные биоресурсы и среду их обитания», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

По результатам проверки надзорный орган обратился в суд с иском к компании оценить экологическое воздействие производственного узла при сбросе недостаточно очищенных промышленных стоков. Березниковский городской суд удовлетворил требования в полном объёме. ООО «Сток» провело экспертную оценку размера экологического ущерба, согласно которой сумма ущерба составила более 4,3 млн руб.

Ответчик указанную сумму перечислил в бюджет. Деньги направят на реализацию комплекса мероприятий по восстановлению экосистемы водного объекта.

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