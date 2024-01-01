Авиакомпания S7 остановила продажи на рейс Пермь—Москва Предприятие испытывает проблемы с обслуживанием авиапарка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Авиакомпания S7 может изменить полётную программу, отказавшись от ежедневных рейсов из Большого Савино в столичный аэропорт Домодедово. Согласно расписанию пермского аэропорта, рейсы №1158 и 1157 Пермь—Москва—Пермь будут выполняться до 11 марта 2024 года. Продажа билетов на перелёты после этой даты остановлена. На это обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье». Причины отмены рейсов в авиакомпании пока не прокомментировали.

В октябре прошлого года стало известно, что S7 сократит свою маршрутную сеть, так как около 20% авиапарка не имело возможности выполнять полёты из-за проблем с обслуживанием двигателей Pratt&Whitney, которыми оснащены самолёты семейства A320/321neo. В январе 2024 года появились данные о сокращении 15% сотрудников московского офиса и «перераспределении» части лётных экипажей из-за планируемого снижения объёма перевозок.

Эксперты прогнозировали, что авиакомпания сконцентрирует свои усилия на обслуживании новосибирского хаба.

На данный момент S7 выполняет рейсы из Перми в Москву и Новосибирск, последний субсидируется из бюджета. Билеты на прямые рейсы в аэропорт Толмачёво уже можно приобрести на конец апреля, в то время как для перелётов в Москву после 12 марта предлагается пересадка в Новосибирске.

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