Алёна Бронникова
В Соликамске храму безвозмездно передали два земельных участка
Общая площадь территории составила 0,3 га
Власти Пермского края передали на безвозмездной основе два земельных участка Cоликамской епархии РПЦ. Об этом сообщается на сайте территориального управления Росимущества в регионе.
«ТУ Росимущества в Пермском крае передало в безвозмездное пользование приходу храма в честь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа г. Соликамска Пермского края Cоликамской епархии Русской православной церкви два земельных участка общей площадью 3215 кв. м», — сообщается на сайте ведомства.
Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Соликамске признана памятником истории и архитектуры федерального значения. Здание храма было возведено в 1689-1691 годах на деньги прихожан. Ранее здесь находилась деревянная церковь, сгоревшая в пожаре 1672 года. Наряду с церковью Архангела Михаила составляет храмовый комплекс, расположенный на месте бывшего городского кремля.
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