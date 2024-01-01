Алёна Бронникова В Соликамске храму безвозмездно передали два земельных участка Общая площадь территории составила 0,3 га Поделиться Твитнуть

Территориальное управление Росимущества в Пермском крае

Власти Пермского края передали на безвозмездной основе два земельных участка Cоликамской епархии РПЦ. Об этом сообщается на сайте территориального управления Росимущества в регионе.

«ТУ Росимущества в Пермском крае передало в безвозмездное пользование приходу храма в честь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа г. Соликамска Пермского края Cоликамской епархии Русской православной церкви два земельных участка общей площадью 3215 кв. м», — сообщается на сайте ведомства.

Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Соликамске признана памятником истории и архитектуры федерального значения. Здание храма было возведено в 1689-1691 годах на деньги прихожан. Ранее здесь находилась деревянная церковь, сгоревшая в пожаре 1672 года. Наряду с церковью Архангела Михаила составляет храмовый комплекс, расположенный на месте бывшего городского кремля.





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