Глава Перми рассказал, какие улицы будут отремонтированы в 2024 году Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В планах на ремонт в 2024 году в Перми значатся участки улиц Крисанова, Плеханова, Екатерининской, путепровод через ж/д пути перехода Стахановская—Ива. Краевые власти взяли на себя задачу продолжить реконструкцию трассы ТР-53 и ул. Строителей. Об этом со ссылкой на главу Перми Эдуарда Соснина пишет «Рифей».

Также в 2024 году планируется начать проектирование реновации ул. Мира в Индустриальном районе. Это будет не просто ремонт транспортной инфраструктуры и дорожного полотна, но и обновление фасадов, архитектурной подсветки, озеленение.

Мэр отметил, что доля дорог Перми в нормативном состоянии за пять лет выросла с 65 до 85%. Мэрия планирует поднять этот показатель. В городском бюджете размер средств на текущее содержание дорог увеличился по сравнению с прошлыми годами.

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