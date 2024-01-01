В Пермском крае приостановлено взыскание долгов с 2,1 тысячи участников СВО Общая сумма замороженных производств превышает полмиллиарда рублей Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в 2023 году 2 105 граждан (военнослужащие и члены их семей) подали 3 695 заявлений на приостановку исполнительных производств на общую сумму свыше 507 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

Напомним, для поддержки мобилизованных и заключивших добровольный контракт с ВС России на федеральном уровне принято решение приостановить исполнительные производства в отношении этих граждан. Исключение составляют алиментные обязательства и обязательства по возмещению ущерба, связанного со смертью кормильца.

После заключения контракта военнослужащим необходимо направить ходатайство о приостановке исполнительного производства в подразделение судебных приставов, которое ведет исполнение по данному делу. Заявление может быть отправлено любым удобным способом, включая использование единого портала государственных и муниципальных услуг. Государственная уголовно-исполнительная служба России по Пермскому краю также организовала сотрудничество с местным военным комиссариатом в отношении разъяснительной работы с гражданами, проходящими военную службу. Судебные приставы-исполнители присутствуют на мобилизационных пунктах для предоставления возможности гражданам заполнить заявление о приостановке исполнительных производств на месте. Два раза в месяц сотрудники главного управления совместно с представителями муниципальных и федеральных органов власти принимают участие в расширенных приемах родственников мобилизованных и участников специальной военной операции, где родные и близкие имеют возможность подать ходатайство о приостановке исполнительного производства в отношении военнослужащих.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.