Филиал фонда «Защитники Отечества» в Перми переезжает на «Телту» Ранее организация размещалась в Доме офицеров Поделиться Твитнуть

Телта

Константин Долгановский

С 1 февраля филиал федерального фонда «Защитники Отечества» в Пермском крае начинает работу по новому адресу: Пермь, ул. Окулова 75, корпус 1. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Время работы прежнее — с 9 до 18 часов. Телефон для справок: 204-21-00. Ранее филиал организации размещался в Доме офицеров на ул. Сибирской, 59.

Напомним, Фонд «Защитники Отечества» был создан по поручению президента РФ Владимира Путина. Он призван вести персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. Помимо этого, Фонд занимается вовлечением ветеранов спецоперации в общественные проекты, направленные на патриотическое воспитание граждан.

Региональный филиал Фонда работает в Прикамье семь месяцев. Его сотрудники помогают бойцам и их родственникам с обучением и трудоустройством, получать медицинскую и социальную реабилитацию, лекарства, психологическую и юридическую помощь, санаторно-курортное лечение и пр. При необходимости для подопечных фонда также организуется долговременный уход и адаптация жилых помещений под нужды инвалидов.

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