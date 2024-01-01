Максим Артамонов В Пермском крае мужчину осудили на восемь лет за попытку убийства Он напал с ножом на своего соседа Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Чайковском 63-летнего пенсионера признали виновным в покушении на убийство за нападение с ножом на 19-летнего местного жителя, на которого он напал в подъезде. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Как установил суд, 23 августа прошлого года на лестничной площадке одного из домов в Чайковском произошёл конфликт между двумя мужчинами. Во время ссоры со своим соседом 2004 года рождения обвиняемый нанёс ему два удара ножом.

Убийство не было завершено, т.к. потерпевший смог убежать и ему своевременно была оказана необходимая медицинская помощь. Другие подробности уголовного дела следком по региону не уточняет.

Решением суда нападавшего приговорили к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.