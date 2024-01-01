В Усольском музее состоится выставка работ Зураба Церетели Поделиться Твитнуть

На фото работы Зураба Церетели: “Спас Вседержитель”, бронза, 2000 г., “Иоанн Креститель”, бронза, 2000 г.

Усольский музей «Палаты Строгановых» в Пермском крае анонсировал выставку (12+) произведений президента Российской академии художеств, народного художника СССР Зураба Церетели. Об этом сообщили в самом учреждении культуры.

«У нас хорошая новость: выставить в Палатах Строгановых свои работы дал согласие один из самых известных скульпторов нашей страны, который совсем недавно отметил свое 90-летие. Это Зураб Церетели», — говорится в сообщении музея в соцсети Вконтакте.

Уточняется, что открытие выставки может состояться 1 марта. А в экспозиции будут представлены произведения на религиозные сюжеты.

Зураб Церетели — советский, грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец, педагог. Он является автором более 5000 произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства (фрески, мозаики, панно) и др. Как художник-монументалист оформил ряд крупных учреждений, таких как Ленинский мемориал в Ульяновске, гостиничный комплекс в Измайлово, Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» в Ялте, курортный городок в Адлере, парк «Ривьера» в Сочи, Дворец профсоюзов в Тбилиси, Новая сцена Большого театра в Москве и др. Как скульптор он создал множество монументов, среди них «Дружба навеки» в Москве, «Добро побеждает зло» перед зданием ООН в Нью-Йорке, «Рождение нового человека» в Севилье, «Разрушить стену недоверия» в Лондоне, Памятник Зое Космодемьянской в Рузе и др.

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