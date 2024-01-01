Число избирателей в Пермском крае уменьшилось на 4,5 тысячи человек В Перми проживает более 770 тысяч избирателей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская краевая избирательная комиссия подсчитала точное количество избирателей Прикамья на начало 2024 года.

«Наши постоянные читатели знают, что два раза в год мы внимательно подсчитываем число избирателей Пермского края. Так вот самая свежая цифра на 1 января — нас 1 971 044 человека», — сообщила в соцсетях пресс-служба крайизбиркома.

Для сравнения: по состоянию на 1 января 2023 года численность избирателей в Пермском крае достигала 1 975 529 человек.

В Перми количество избирателей на начало текущего года составило 770 175. Далее идут Березники — там в голосовании теоретически могут принять участие 116 661 человек. На третьем месте Кунгурский городской округ — там насчитывается 78 469 избирателей. В Соликамском городском округе — 76 301 избиратель, и это четвёртое место.

Напомним, правом голоса на выборах в РФ обладают все граждане страны, достигшие возраста 18 лет на день голосования.

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