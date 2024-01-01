Жителям Перми напомнили о запрете езды на лошадях в Черняевском лесу И пригрозили нарушителям штрафом Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Власти Перми зафиксировали, что на территории ООПТ «Черняевский лес» пока неустановленные лица организовали прокат лошадей. Чиновники выступили с предупреждением — инициаторам проката грозит административный штраф.

Чиновники напомнили, что езда на этих животных в границах особо охраняемой природной территории является нарушением лесного законодательства. Согласно режиму охраны ООПТ, исключение делается только для конной полиции.

Дело в том, что лошади повреждают почву, а также обустроенные в лесу дорожки.

«Для сохранения природного наследия МКУ «Пермское городское лесничество» настоятельно просит жителей избегать нарушений лесного законодательства и кататься на лошадях в специально предусмотренных местах вне границ городских лесов. Нарушение режима охраны, защиты, содержания и использования ООПТ «Черняевский лес» влечет наложение административного штрафа», — говорится в информации лесничества.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.