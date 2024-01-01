Андрей Стрельцов «Молот» потерпел сенсационное поражение Обидчиком пермского клуба оказался аутсайдер чемпионата Поделиться Твитнуть

Сегодня, 27 января, «Молот» сыграл второй матч домашней серии. Соперником пермской команды был ХК «Ростов», который перед игрой занимал 27 строчку в турнирной таблице. В то же время пермская хоккейная дружина лидирует в чемпионате ВХЛ.

Судьбу матча решила одна шайба. Гости забросили её во втором периоде.

«У нас не получалось от слова «совсем», ничего и ни у кого. Не понимаю, как можно, ведя гонку за первое место, так безвольно просто проигрывать! Дело даже не в том, что проиграли сопернику, который не ведёт борьбу за топ-16, а в том, что у нас сегодня одно звено молодёжное держало уровень. Игроки опытные, игрообразующие — как бы тяжело ни было, все должны бороться с собой, бороться на победу, искать пути к победе. Такой безвольной игры мы не имеем права показывать, особенно при таком количестве болельщиков, при втором аншлаге за сезон», — заявил после матча главный тренер ХК «Молот» Павел Зубов.

Следующую игру пермский клуб проведёт тоже в Перми. В понедельник, 29 января, состоится матч против ХК «Тамбов».

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