Андрей Стрельцов

«Молот» потерпел сенсационное поражение

Обидчиком пермского клуба оказался аутсайдер чемпионата

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Хоккей молот 2024

Фото: t.me/hcmolotperm

Сегодня, 27 января, «Молот» сыграл второй матч домашней серии. Соперником пермской команды был ХК «Ростов», который перед игрой занимал 27 строчку в турнирной таблице. В то же время пермская хоккейная дружина лидирует в чемпионате ВХЛ.

Судьбу матча решила одна шайба. Гости забросили её во втором периоде.

«У нас не получалось от слова «совсем», ничего и ни у кого. Не понимаю, как можно, ведя гонку за первое место, так безвольно просто проигрывать! Дело даже не в том, что проиграли сопернику, который не ведёт борьбу за топ-16, а в том, что у нас сегодня одно звено молодёжное держало уровень. Игроки опытные, игрообразующие — как бы тяжело ни было, все должны бороться с собой, бороться на победу, искать пути к победе. Такой безвольной игры мы не имеем права показывать, особенно при таком количестве болельщиков, при втором аншлаге за сезон», — заявил после матча главный тренер ХК «Молот» Павел Зубов.

Следующую игру пермский клуб проведёт тоже в Перми. В понедельник, 29 января, состоится матч против ХК «Тамбов».

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