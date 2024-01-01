Максим Артамонов В Перми отменили концерт лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева Это произошло после жалобы автора telegram-канала «Прикамские витязи» Поделиться Твитнуть

Фото: ТО «ИЮль» Концерты. Пермь.

В Перми «Ё-бар», который находится на ул. Монастырской, 12/1, отменил концерт лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева. Об этом сообщается в патриотическом telegram-канале, выступающем за СВО, «Прикамские витязи».

Концерт певца должен был состояться 26 января, но организаторы решили не проводить запланированное мероприятие. Анонс концерта был сделан ещё в октябре 2023 года.

«Новый компаньон» отправил в администрацию заведения запрос с просьбой прокомментировать ситуацию и пояснить, в чем причина отмены концерта. На момент публикации новости ответ не поступил.

Примечательно, что в день выступления лидера знаменитой группы в telegram-канале «Прикамские витязи» появился пост, в котором критиковалось решение руководства «Ё-бара», предоставившего площадку музыканту.

«Желание Алексея и многих других оскандалившихся артистов заработать на кусок масла понятно, мне больше непонятна мотивация тех, кто продолжает предоставлять им площадки для выступлений. Организаторы 100% в курсе насчёт политических взглядов господина Кортнева, но это их не остановило. Продуманный демарш или нелепая оплошность?» — сообщалось в посте.

Кроме того, по мнению «Прикамских витязей», «в нынешних реалиях для многих искушённых информацией граждан [Кортнев] известен больше скандальными высказываниями против СВО, чем своим творчеством».

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