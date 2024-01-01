В Перми для школьников состоялся первый в этом году «Урок цифры» Ребятам рассказали про кибербезопасность будущего Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

В Перми на базе гимназии № 33 прошёл первый в этом году «Урок цифры», посвящённый защите умных устройств. Участие приняли ученики 7-8 классов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В региональном Мининформразвития и связи (МИРС) пояснили, что школьникам рассказали о программе-шифровальщике, о том, какие пароли являются надёжными, почему надо регулярно обновлять приложения на компьютере и смартфоне, что такое интернет вещей и как обезопасить «умный дом».

Один из важных моментов урока — профориентационная составляющая, когда школьники знакомятся с перспективными IT-профессиями. По сюжету герои попадают в симуляцию будущего — в 2050-й год. Она доступна сегодня благодаря технологиям искусственного интеллекта и прогнозам футурологов. Выполняя шаг за шагом задания интерактивного тренажёра, ученики узнали о возможностях технологий в будущем и освоили основы защиты от современных цифровых угроз.

По словам первого заместителя министра информационного развития и связи Пермского края Андрея Хорошева, чтобы обеспечить информационную безопасность, уже недостаточно просто установить антивирусную программу. Он привёл в пример тот факт, что ежедневно в мире регистрируется более 450 тыс. новых вредоносных приложений, и чем прочнее информационные технологии входят жизнь человека, тем сложнее уберечь свои данные. Поэтому нужно использовать все методы защиты, в том числе двухфакторную аутентификацию, изолированный запуск приложений и сложные пароли.

На сегодняшний день в информационной инфраструктуре Пермского края используются отечественные средства защиты. Сейчас также завершена процедура перехода на российские средства защиты информации в Центре обработки данных краевого правительства, отметил Андрей Хорошев.

Руководитель лаборатории компьютерной безопасности ПНИПУ, председатель оргкомитета соревнований по кибербезопасности PermCTF2023 Антон Каменских рассказывал про цифровой след — данные, которые оставляют пользователи при использовании интернета: от просмотра новостей до покупки на маркетплейсах.

«Время, часовые пояса — огромный пласт информаций, который вы не видите, передаётся в сети. Специалист может понять, с какого устройства, где и когда вы заходите в интернет», — рассказал Антон Каменских и объяснил, что есть специализированные сайты, которые могут показать, какой цифровой след оставил пользователь.

На важность соблюдения правил безопасного поведения в сети и хранения данных внимание ребят обратила специалист первой линии службы информационной безопасности АО «ЭР-Телеком Холдинг» Валерия Береснева. По её словам, в результате утечки информации могут стать недоступны учебные порталы, произойдёт кража личных аккаунтов игровых онлайн-сервисов, нарушится шифрование данных на компьютере и т.д.

В настоящее время материалы «Урока цифры» адаптированы для учеников всех классов, и задания отличаются по объёму и уровню сложности. У каждого уровня сложности своя рисовка героев и задания. Приступить к занятию можно в любое время: в школе с учителем или дома — самостоятельно или с родителями. Закрепить правила киберграмотности можно до 4 февраля на портале проекта «Урок цифры».

«Урок цифры» проводится в России уже на протяжении шести лет, с 2018 года. Он проходит в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Ведущие IT-компании разрабатывают уроки, которые помогают школьникам сориентироваться в мире профессий, связанных с технологиями и программированием.

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