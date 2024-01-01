Максим Артамонов Скончался бывший епископ Пермский и Соликамский Иринарх Ему было 72 года Поделиться Твитнуть

Иринарх / фото: permseminaria.ru

Как сообщили в пресс-службе Пермской митрополии РПЦ, скончался бывший глава Пермской епархии Иринарх (Грезин), епископ Раменского, председатель Синодального отдела по тюремному служению.

Он умер 24 января в возрасте 72 лет в городской клинической больнице имени С. П. Боткина в Москве, после продолжительной болезни.

Митрополит Пермский и Кунгурский, действующий глава Пермской митрополии Мефодий выразил соболезнования.

Иринарх возглавлял Пермскую епархию РПЦ на протяжении восьми лет, с 2002 по 2010 годы. За это время был начат процесс возвращения церкви здания Кафедрального собора, в котором размещалась Пермская государственная художественная галерея.

В конце 2009 года Иринарха назначили ректором возобновлённой Пермской духовной семинарии, после этого Пермская епархия добилась возвращения в управление церкви нескольких объектов недвижимости.

Иринах был известен своей жёсткостью. В 2009 году епископ отказался участвовать в конференции, посвящённой проблемам религиозной толерантности и организованной Межконфессиональным консультативным комитетом Пермского края. Иринарх выступил с критикой МКК. Это письмо было опубликовано на официальном сайте Московской Патриархии, вызвав критику со стороны части российского общества.

Владимир Грезин родился в 1951 году в городе Шумерля Чувашской АССР в семье рабочего. По окончании ПТУ в 1970 году работал электромонтёром на оптико-механическом заводе в городе Загорске (Сергиев Посад). В 1970—1972 годах служил в Вооружённых силах СССР. В 1975 году он начал учёбу в Московской Духовной семинарии, а в 1978-ом — в Московской Духовной академии, где получил степень кандидата богословия. В 1985 году он принял иноческий постриг с наречением имени Иринарх.

В июле — сентябре 1987 года Иринарх изучал английский язык в Селли-Оук колледже в Бирмингеме. В 1987—1988 годах учился в Экуменическом институте в Боссэ, в Женеве (Швейцария). В 1988—1989 годах был слушателем в Гарвардской богословской школе при Гарвардском университете в Кембридже.

С апреля 1989 года курировал в Отделе внешних церковных сношений программу преодоления алкоголизма и наркомании в сотрудничестве с Министерством здравоохранения СССР и ВНЦ наркологии.

В марте 2011 года по решению Священного Синода он был назначен членом Высшего Церковного Совета РПЦ, а в 31 декабря того же года назначен управляющим Юго-Западным викариатством в границах Юго-Западного административного округа Москвы. В апреле 2021 года Иринарх стал епископом Раменским.

Являлся председателем Комиссии по социальному служению в местах лишения свободы при Епархиальном совете Москвы.

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