Судебные приставы Прикамья пополнили бюджет почти на 1,6 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2023 году судебные приставы Пермского края перечислили в бюджет 1 млрд 592 млн руб. задолженности по налогам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону.

Всего за год на исполнении в ведомстве находилось более 177 тыс. официальных документов о взыскании долгов с недобросовестных налогоплательщиков. По сравнению с 2022 годом снижение их количества составило 38%. Более 67 тыс. исполнительных производств данной категории было в минувшем году окончено и прекращено.

«К сожалению, далеко не все должники проявляют сознательность в вопросах исполнения долговых обязательств. В таких случаях сотрудникам службы приходится применять меры принудительного взыскания, например, арест имущества», — рассказали в управлении.

По данным ГУФССП, в 2023 году судебными приставами Прикамья в рамках взыскания налоговых задолженностей было произведено более 2 тыс. арестов имущества на общую сумму более 237 млн руб.

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