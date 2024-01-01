Полпред Игорь Комаров провёл в Перми совещание по подготовке к выборам президента Поделиться Твитнуть

В четверг, 25 января, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров провёл в Перми совещание, посвящённое подготовке к выборам главы государства, которые пройдут в марте 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что в регионе создана система взаимодействия с избирательной комиссией Пермского края, главным федеральным инспектором и представителями федеральных структур, чтобы обеспечить законность и легитимность проведения выборов.

Однако, помимо этого, большое внимание уделяется вопросам безопасности. Для координации мер безопасности привлекается региональная антитеррористическая комиссия.

По итогам совещания полпред выразил уверенность в высоком уровне проведения выборов в Пермском крае: «Я увидел хорошее взаимодействие всех участников процесса: силовых структур, избиркома, региональных властей. Все условия для проведения выборов в Пермском крае есть. Надеюсь, что граждане во время главного политического события этого года воспользуются правом прийти и проголосовать».

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