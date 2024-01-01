Максим Артамонов В Перми скончался сотрудник краевого министерства закупок Максим Кустов Ему было всего 28 лет Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Министерства закупок Пермского края

Сегодня, 25 января, в возрасте 28 лет ушёл из жизни начальник Управления муниципальных закупок ГКУ ПК «Центр организации закупок» Максим Кустов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства закупок Пермского края.

Максим Кустов — выпускник ПНИПУ. В 2017 году он пришёл работать в Министерство закупок Пермского края с университетской скамьи и параллельно продолжал получать образование в магистратуре. Затем учился в аспирантуре Пермского государственного национального исследовательского университета.

За четыре года работы в ведомстве он прошёл путь от главного специалиста правового отдела министерства до руководителя управления муниципальных закупок уполномоченного учреждения — ключевого звена в закупочной деятельности всех муниципальных заказчиков Прикамья.

«Он запомнится нам своей неуёмной жизненной энергией и жизнерадостностью. Светлая память о нём сохранится в наших сердцах навсегда», — сообщили в ведомстве.

Коллеги выразили соболезнования родным и близким.

Прощание состоится 27 января с 11:00 до 12:00 в Большом ритуальном зале Перми (ул. Старцева, 61).

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