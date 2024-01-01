Екатерина Артёмова Чусовской метзавод взыскал с местного МУП долг в размере 12 млн рублей Муниципальное предприятие погасило задолженность после ареста счетов Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

АО «Чусовской металлургический завод» через суд взыскал с МУП «Гортеплоэнерго», подведомственного администрации Чусового, более 12 млн руб. задолженности за поставленную электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

Из пресс-релиза ведомства следует, что ранее между Чусовским метзаводом и МУП «Гортеплоэнерго» был заключён договор о поставке электроэнергии. Завод регулярно её поставлял, однако муниципальное предприятие не оплачивало услугу. Представители АО пытались решить вопрос в досудебном порядке, но МУП оставил претензию с требованием оплатить задолженность без ответа. Тогда завод обратился в Арбитражный суд Пермского края, который обязал «Гортеплоэнерго» выплатить истцу более 12 млн руб. задолженности за поставленный товар.

Процессуальный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов по Чусовому и Горнозаводскому району ГУФССП России по Пермскому краю. В отношении МУП «Гортеплоэнерго» были приняты меры принудительного исполнения: у предприятия арестовали банковские счета, на находящиеся на них денежные средства было обращено взыскание. В итоге МУП изыскал средства на погашение финансовых обязательств, исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.

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