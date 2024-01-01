Екатерина Артёмова В Пермском крае только 9% вакансий подходят для начинающих специалистов Больше всего таких вакансий в сфере продаж и транспортной отрасли Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Рекрутинговая платформа HeadHunter проанализировала рынок труда для молодых специалистов в Пермском крае. Как сообщает пресс-служба сервиса, на сегодняшний день около 9% всех активных вакансий в регионе являются потенциально подходящими для молодых соискателей, то есть не требуют опыта работы, допускают частичную занятость и возможность работать, будучи студентом. При этом на одну такую вакансию приходится всего 3,8 резюме (нормой на рынке труда считается 5-6 резюме на одно предложение о работе).

Самый высокий спрос на начинающих специалистов в Прикамье наблюдается в сфере продаж и обслуживания клиентов (47% от общего числа подходящих для молодых соискателей вакансий), а также в сфере транспорта, логистики и перевозок (27%), розничной торговле (27%), в сфере административного персонала (22%), в туризме, гостиничном деле и ресторанном бизнесе (13%).

Для постоянного трудоустройства работодатели чаще всего готовы нанимать начинающих специалистов на позиции менеджеров по продажам (9,5% вакансий), секретарей или ассистентов (4%), поваров (3,7%). В качестве подработки предлагают устроиться продавцами и кассирами (23,5% вакансий), курьерами (12,2%), операторами call-центров (7,5%).

Сами начинающие специалисты, которые ищут постоянную работу на полный день, размещают резюме менеджеров по продажам (7%), программистов (6%), дизайнеров и художников (5,2%). Для подработки рассматривают вакансии продавцов (7%), администраторов (6%), официантов и барменов (5%).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.