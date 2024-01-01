Алёна Бронникова В Чусовом семьи участников СВО получат дополнительные меры поддержки Школьники и студенты смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом Поделиться Твитнуть

г. Чусовой

Алексей Гречищев

В Чусовском городском округе приняты дополнительные меры поддержки семей участников специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

Воспользоваться новой льготой смогут местные школьники и студенты в возрасте до 23 лет, обучающиеся на очном отделении вузов и ссузов. Они получат бесплатные проездные, которые будут действовать в автобусах и электричках.

«Депутаты Чусовского округа приняли решение предоставлять бесплатные проездные школьникам и студентам до 23 лет очной формы обучения высших и средних образовательных учреждений округа. Проездные будут действовать на регулярных муниципальных маршрутах городского и пригородного сообщения», — уточняется в публикации.

Чтобы получить такой проездной, жителям муниципалитета предлагают обратиться в отдел по социальной политике и взаимодействию с общественными организациями администрации округа.

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