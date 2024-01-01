Максим Артамонов
В Перми на выходные закроют движение по улице Попова
На участке будут ремонтировать теплосеть
С вечера 26 января до утра 29 января в Перми будет закрыто движение по двум полосам на улице Попова — на участке между улицами Пушкина и Луначарского. Ограничение связано с ремонтом участка теплосети. Об этом сообщает ТК ВЕТТА.
Компания «Т Плюс» проводит ремонт участка теплосети, чтобы обеспечить надёжное теплоснабжение жителей.
Все ремонтные работы были согласованы с мэрией, Пермской дирекцией дорожного движения, а также ГИБДД Перми.
Энергокомпания приносит жителями и автомобилистам извинения за доставленные неудобства.
Проезд по двум полосам улицы Попова будет закрыт с 22:00 26 января до 06:00 29 января. Водителям рекомендуют заранее планировать свои поездки и выбирать маршрут движения.
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