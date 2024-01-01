Максим Артамонов В Пермском крае следком начал проверку по факту пожара с погибшими в Осе В ходе тушения пожарные обнаружили тела двух человек Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В Осе следственный отдел СУ СКР по Пермскому краю начал проверку по факту обнаружения двух погибших людей в ходе тушения пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, в одном из частных домов в деревне Мазунина Осинского городского округа в ночь на 25 января произошёл пожар. Во время тушения были обнаружены тела мужчины и женщины, 1976 г.р.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели людей.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермском краю, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 3:09. На место происшествия выехали 16 огнеборцев на пяти спецмашинах. Пожарные установили, что происходит горение внутри частного деревянно-рубленого жилого дома.

Пожар был ликвидирован в 4:26. Его предварительная площадь составила 72 кв. м.

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