Жительницу Прикамья осудили за избиение сына-школьника лыжной палкой Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в Лысьвенском городском суде рассмотрено уголовное дело матери троих детей, обвиняемой в нанесении побоев своему несовершеннолетнему сыну. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Из материалов дела известно, что прошлой осенью родственница 15-летнего подростка обратилась в дежурную часть Лысьвенского отдела внутренних дел и сообщила, что её племянник подвергся насилию со стороны своей матери. По информации женщины, в ходе домашней ссоры обвиняемая нанесла мальчику несколько ударов лыжной палкой по голове и руке.

Полицейские провели проверку заявления, судебно-медицинская экспертиза подтвердила факт насилия.

В ходе допроса стало известно, что многодетная мать уже была привлечена к административной ответственности за подобное правонарушение в 2022 году, когда она нанесла побои постороннему человеку.

Подсудимая признала свою вину и выразила раскаяние за свои действия. В итоге суд вынес решение о наложении на женщину штрафа.

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