Максим Артамонов «ЮВТ АЭРО» запускает прямые авиарейсы из Перми в четыре региона страны Пермяки смогут летать в Казань, Самару, Нижний Новгород и Усинск Поделиться Твитнуть

С 29 января этого года авиакомпания «ЮВТ АЭРО» расширяет полётную программу и заявила о запуске прямых рейсов из Перми в Казань, Самару, Нижний Новгород и Усинск. Об этом сообщили в пресс-службе пермского аэропорта.

Самолёты авиаперевозчика будут летать в Казань по пятницам . Обратный вылет — по понедельникам. Время в пути составит 50 минут.

В Самару и Нижний Новгород из Перми можно будет улететь два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Время в пути до обоих городов — более 1 часа.

Кроме того, воздушные суд «ЮВТ АЭРО» соединит Пермь с Республикой Коми. Прямые вылеты Усинск будут осуществляться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Время в пути — 1 час 45 мин.

Согласно данным пермского аэропорта, стоимость билета до Казани составляет 3 660 руб., до Самары — 4 639 руб., до Нижнего Новгорода — 5 151 руб., а до Усинска — 6 175 руб.

Пассажиров будут перевозить на канадских авиалайнерах Bombardier CRJ200, максимальная вместимость пассажирского салона — 50 человек.

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