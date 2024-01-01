В Прикамье увеличат размер дополнительных выплат студентам-медикам Сегодня законопроект рассмотрят депутаты краевого парламента Поделиться Твитнуть

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, в рамках комплексной работы по привлечению молодых специалистов в здравоохранение региона планируется увеличение дополнительных выплат студентам медвузов. Об этом он сообщил в своём telegram-канале.

Соответствующий законопроект Махонин ранее внёс на рассмотрение в краевой парламент. Комитет по социальной политике Заксобрания Пермского края его поддержал, и сегодня депутаты могут принять его в первом чтении.

Выплаты станут дополнительной финансовой поддержкой и мотивацией для студентов, заключивших целевой договор и обучающихся по программе специалитета или в ординатуре.

После вступления решения в силу студенты будут получать 8 тыс. руб. в первый семестр обучения и 14 тыс. — во второй семестр каждого учебного года. Ординаторам будут выплачивать по 28 тыс. руб. в первый семестр и 49 тыс. руб. — во второй семестр каждого учебного года.

На сегодняшний день в медицинских вузах Прикамья учатся более 1100 студентов и 275 ординаторов. Увеличенные стипендии они смогут получать в этом году.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.