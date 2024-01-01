Максим Артамонов Во Владивостоке нашли подростка из Прикамья Он уехал на Дальний Восток, чтобы устроиться на заработки и купить автомобиль Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пассажирском поезде Москва—Владивосток полицейские обнаружили подростка из Пермского края - он сбежал из дома и отправился на заработки на Дальний Восток. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на транспортную полицию Забайкалья.

17-летнего юношу обнаружили в поезде. Он находился в федеральном розыске. Информацию о его местонахождении передали сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних. По прибытии на станцию Белогорск в Амурской области мальчика сняли с поезда сотрудники транспортной полиции.

Как рассказал сам подросток, он сбежал из дома и планировал приехать во Владивосток, чтобы устроиться на работу и заработать денег, а затем купить автомобиль.

В транспортной полиции уточнили, что юноша накопил деньги на билет и уехал на поезде, не предупредив родителей. После профилактической беседы мальчика передали в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Белогорска.

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