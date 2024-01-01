Андрей Стрельцов Пермский ХК «Молот» вышел в плей-офф Пока это смогли сделать два клуба Поделиться Твитнуть

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После завершившегося во вторник тура чемпионате ВХЛ стали известны первые команды, обеспечившие себе независимо от результатов оставшихся игр право выступать в плей-офф соревнований. Как сообщает сайт ВХЛ, это тюменский «Рубин», идущий на первом месте, и пермский «Молот», занимающий на сегодня вторую позицию в турнирной таблице.

Ледовая пермская дружина уже третий год подряд завоёвывает право играть в плей-офф. Особых успехов, правда, добиваться не получалось, и команда выбывала из борьбы в первом круге. ​

​ В этом сезоне, по словам главного тренера Павла Зубова, пермский клуб уже начал подготовку к решающим матчам за кубок Петрова.

«Сезон подходит к концу, и сейчас уже все задумываются о выигрыше чемпионата, об участии в кубке Петрова. Поэтому уже сейчас мы начали подготовку.​ Грузим ребят, несмотря на игры увеличили нагрузки на хоккеистов. Это нужно делать сейчас, чтобы удачно вступить в плей-офф», — отметил наставник «Молота».

​ Напомним, что с 25 по 31 января пермские хоккеисты проведут четырёхмачтовую серию игр на своей площадке.

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